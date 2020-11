Domenica In: ospiti Renato Zero e Ornella Vanoni, oggi su Rai1 (Di domenica 29 novembre 2020) Domenica In e Mara Venier tornano oggi su Rai1 alle 14:00 insieme a tanti ospiti, tra cui Renato Zero, Ornella Vanoni e Alessandra Mussolini. Domenica In torna oggi su Rai1 alle 14.00 con ospiti in studio e in collegamento per la dodicesima puntata di stagione, in diretta dagli Studi 'Fabrizio Frizzi' di Roma e condotta da Mara Venier. L'appuntamento odierno si aprirà con un ampio spazio dedicato a Renato Zero che interverrà in studio per presentare il suo ultimo album 'ZeroSETTANTA - Volume 1', che chiude la trilogia, dopo i primi due album pubblicati il 30 settembre ed il 30 ottobre. Renato Zero si ... Leggi su movieplayer (Di domenica 29 novembre 2020)In e Mara Venier tornanosualle 14:00 insieme a tanti, tra cuie Alessandra Mussolini.In tornasualle 14.00 conin studio e in collegamento per la dodicesima puntata di stagione, in diretta dagli Studi 'Fabrizio Frizzi' di Roma e condotta da Mara Venier. L'appuntamento odierno si aprirà con un ampio spazio dedicato ache interverrà in studio per presentare il suo ultimo album 'SETTANTA - Volume 1', che chiude la trilogia, dopo i primi due album pubblicati il 30 settembre ed il 30 ottobre.si ...

GHERARDIMAURO1 : RT @GHERARDIMAURO1: SoloDonna: Domenica In oggi: ospiti di Mara Venier. Renato Zero e Ballando. - GHERARDIMAURO1 : SoloDonna: Domenica In oggi: ospiti di Mara Venier. Renato Zero e Ballando. - gianlu_79 : RT @bubinoblog: MARA VENIER: PUNTATONA DI DOMENICA IN TRA RENATO ZERO, ALESSANDRA MUSSOLINI E ORNELLA VANONI - SpettacoliNEWS : #DomenicaIn: ospiti di domenica 29 novembre - bubinoblog : MARA VENIER: PUNTATONA DI DOMENICA IN TRA RENATO ZERO, ALESSANDRA MUSSOLINI E ORNELLA VANONI -