Domenica IN ospiti e anticipazioni del 29 novembre 2020: Renato Zero show (Di domenica 29 novembre 2020) Grande attesa per la puntata di Domenica IN di oggi 29 dicembre 2020. Siamo giunti alla puntata numero 12 e oggi Mara Venier porterà nello studio di Rai 1 un grandissimo artista italiano amatissimo. Parliamo di Renato Zero che sarà tra gli ospiti della puntata di oggi con una lunga, lunga intervista insieme a Mara Venier. La puntata di Domenica IN di oggi si aprirà proprio con un ampio spazio dedicato a Renato Zero che interverrà in studio per presentare il suo ultimo album ‘ZeroSETTANTA – Volume 1’, che chiude la trilogia, dopo i primi due album pubblicati il 30 settembre ed il 30 ottobre. Renato Zero si esibirà, tra canzoni inedite e grandi successi, ripercorrendo insieme a Mara Venier, le tappe ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 29 novembre 2020) Grande attesa per la puntata diIN di oggi 29 dicembre. Siamo giunti alla puntata numero 12 e oggi Mara Venier porterà nello studio di Rai 1 un grandissimo artista italiano amatissimo. Parliamo diche sarà tra glidella puntata di oggi con una lunga, lunga intervista insieme a Mara Venier. La puntata diIN di oggi si aprirà proprio con un ampio spazio dedicato ache interverrà in studio per presentare il suo ultimo album ‘SETTANTA – Volume 1’, che chiude la trilogia, dopo i primi due album pubblicati il 30 settembre ed il 30 ottobre.si esibirà, tra canzoni inedite e grandi successi, ripercorrendo insieme a Mara Venier, le tappe ...

ritadv100 : @Antonel75055407 @MariaKostourou @alexa5313 @AngelaAngelmi @elvielly @50GENNY @SIPARISipari @loanartemisia @lopec15… - SMSNEWSOFFICIAL : A Domenica In ospiti Renato Zero, Alessandra Mussolini e in collegamento Giovanna Ralli e Ornella Vanoni - Notiziedi_it : Domenica In: anticipazioni e ospiti del prossimo 29 novembre 2020. Arriva Renato Zero - zazoomblog : Domenica In e Da Noi a Ruota Libera gli ospiti di domenica 29 novembre su Rai 1 - #Domenica #Ruota #Libera #ospiti… - zazoomblog : Che Tempo Che Fa domenica 29 novembre gli ospiti: Diodato David Sassoli Luca Zaia - #Tempo #domenica #novembre… -