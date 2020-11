Domenica In, gli ospiti di Mara Venier oggi 29 novembre (Di domenica 29 novembre 2020) Il consueto appuntamento con Domenica In La dodicesima puntata di Domenica In avrà tanti protagonisti che Mara Venier intervisterà nel suo salotto televisivo di Rai1, sia in collegamento che in studio. La puntata si aprirà con un ampio spazio dedicato al super ospite Renato Zero. Presenterà il suo ultimo album ‘ZeroSettanta – Volume 1’ che chiude la trilogia degli altri due pubblicati rispettivamente, il 30 settembre -giorno del suo 70esimo compleanno- ed il 30 ottobre. Zero si esibirà in studio tra canzoni inedite e grandi successi, ripercorrendo insieme a Mara Venier, le tappe più importanti della sua carriera artistica. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mara Venier (@Mara ... Leggi su 361magazine (Di domenica 29 novembre 2020) Il consueto appuntamento conIn La dodicesima puntata diIn avrà tanti protagonisti cheintervisterà nel suo salotto televisivo di Rai1, sia in collegamento che in studio. La puntata si aprirà con un ampio spazio dedicato al super ospite Renato Zero. Presenterà il suo ultimo album ‘ZeroSettanta – Volume 1’ che chiude la trilogia degli altri due pubblicati rispettivamente, il 30 settembre -giorno del suo 70esimo compleanno- ed il 30 ottobre. Zero si esibirà in studio tra canzoni inedite e grandi successi, ripercorrendo insieme a, le tappe più importanti della sua carriera artistica. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@...

RegLiguria : [27/11-18.40] #CoronavirusLiguria ?? DA DOMENICA LA LIGURIA TORNA IN ZONA GIALLA Lo ha annunciato il Presidente To… - StefanoFeltri : Non prendete impegni per la domenica, passatela con @DomaniGiornale - @Jonathan_Bazzi intervista @TizianoFerro… - GiusyVersace : Ci vediamo domenica 29 ore 18 con gli amici di @CoMImpegno @cferraro2018 @RodolfoMasto ?? - SWM_AceOfSpades : @supervimer68ann @AlbertoLetizia2 @franca46267564 Tutti insieme è una parola grossa ?? Lombardia da oggi in arancion… - JennMorningstar : Cominciamo la domenica con mia madre che, per sbaglio, mi butta gli antidepressivi e mi tocca recuperarli dalla spa… -

Ultime Notizie dalla rete : Domenica gli Calderoli (Lega): “La messa di Natale alle 22 e a scuola di domenica, gli annunci strampalati dei ministri” Orizzonte Scuola Esce di strada in moto e muore sulla Treviso-Mare a Meolo

Tragedia della strada alle 10 della domenica mattina. Vittima un centauro. Traffico bloccato MEOLO. Incidente mortale questa mattina (domenica), intorno alle 10, sulla Treviso Mare. A perdere la vita ...

Milan-Fiorentina dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Milan vuole proseguire la propria marcia trionfale contro una Fiorentina in crisi: le informazioni sul match e dove vederlo in tv e streaming.

Tragedia della strada alle 10 della domenica mattina. Vittima un centauro. Traffico bloccato MEOLO. Incidente mortale questa mattina (domenica), intorno alle 10, sulla Treviso Mare. A perdere la vita ...Il Milan vuole proseguire la propria marcia trionfale contro una Fiorentina in crisi: le informazioni sul match e dove vederlo in tv e streaming.