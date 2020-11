Domenica In, Alessandra Mussolini confessa: “A Ballando mi sono liberata” (Di domenica 29 novembre 2020) È stata una delle protagoniste dell’ultima edizione di Ballando con le stelle, ma oggi Alessandra Mussolini torna in Rai per un intento diverso. Nella puntata odierna di Domenica In, infatti, l’ex politica concede un’intervista a Mara Venier. È ancora fresco il ricordo dell’esperienza a Ballando, della quale rivela: “Mi ha fatto molto bene, mi sono liberata di tante cose“. L’esperienza a Ballando con le stelle A Ballando con le stelle è stata una delle indiscusse protagoniste, soprattutto per i continui battibecchi con Selvaggia Lucarelli. Sul palco ha garantito carisma, simpatia, intrattenimento, oltre a quel pizzico di talento che gli è comunque valso il terzo posto finale. Alessandra Mussolini si è sempre detta ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 29 novembre 2020) È stata una delle protagoniste dell’ultima edizione dicon le stelle, ma oggitorna in Rai per un intento diverso. Nella puntata odierna diIn, infatti, l’ex politica concede un’intervista a Mara Venier. È ancora fresco il ricordo dell’esperienza a, della quale rivela: “Mi ha fatto molto bene, miliberata di tante cose“. L’esperienza acon le stelle Acon le stelle è stata una delle indiscusse protagoniste, soprattutto per i continui battibecchi con Selvaggia Lucarelli. Sul palco ha garantito carisma, simpatia, intrattenimento, oltre a quel pizzico di talento che gli è comunque valso il terzo posto finale.si è sempre detta ...

