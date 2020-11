Domani rientrano in classe 719mila alunni. Il governo valuta la riduzione della didattica a distanza dal 14 dicembre (Di domenica 29 novembre 2020) Uno degli effetti più visibili del passaggio dalla fascia di rischio rossa a quella arancione è la riapertura delle scuole per gli studenti di seconda e terza media. Da Domani, lunedì 30 novembre, 719mila alunni di Calabria e Lombardia ricominceranno la didattica in presenza. Con loro, torneranno a sedersi in cattedra almeno 30mila docenti che, nelle settimane precedenti, hanno dovuto organizzare e gestire le lezioni da casa. Anche il Piemonte è passato alla fascia di rischio arancione. In questo caso, però, il governatore Alberto Cirio ha deciso di tenere ancora in Dad – didattica a distanza – gli studenti della classi seconde e terze delle scuole secondarie di primo grado. Ad ogni modo, dai rientri che scatteranno lunedì sono interessati 110mila docenti di ... Leggi su open.online (Di domenica 29 novembre 2020) Uno degli effetti più visibili del passaggio dalla fascia di rischio rossa a quella arancione è la riapertura delle scuole per gli studenti di seconda e terza media. Da, lunedì 30 novembre,di Calabria e Lombardia ricominceranno lain presenza. Con loro, torneranno a sedersi in cattedra almeno 30mila docenti che, nelle settimane precedenti, hanno dovuto organizzare e gestire le lezioni da casa. Anche il Piemonte è passato alla fascia di rischio arancione. In questo caso, però, il governatore Alberto Cirio ha deciso di tenere ancora in Dad –– gli studenticlassi seconde e terze delle scuole secondarie di primo grado. Ad ogni modo, dai rientri che scatteranno lunedì sono interessati 110mila docenti di ...

