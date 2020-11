Dl Ristori Quater | scatta rinvio scadenze fiscali Ecco le novità

Leggi su quifinanza

(Di domenica 29 novembre 2020) E’ in via di finalizzazione il decreto, che arriverà questa mattina sul tavolo di Palazzo Chigi, per essere varato probabilmente in serata. Il quarto decreto economico anti-pandemia mette in campo nuovi aiuti per i settori più colpiti dalla crisi, come quelli del turismo e dello spettacolo, fondi aggiuntivi per forze dell’ordine e regioni, rinvii dellee fermo delle procedure esecutive.e stop ganasce La bozza del testo, che si compone di 23 articoli, prevede innanzitutto, per le imprese, ildelledel 30 novembre, ovvero della seconda o unica rata delle imposte sui redditi e dell’Irap, che vengono prorogate al 10 dicembre. Per le imprese ...