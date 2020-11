Diversity Media Awards 2020: stampa e personaggi dello spettacolo contro le discriminazioni. Segui la diretta (Di domenica 29 novembre 2020) I Diversity Media Awards premiano i personaggi e i contenuti Media che hanno contribuito a una rappresentazione valorizzante della diversità nelle aree genere e identità di genere, orientamento sessuale e affettivo, etnia, età e generazioni, disabilità. La diretta degli Oscar dell’inclusione inizia alle 19.30 con tanti ospiti, tra cui Tiziano Ferro, Malika Ayane, Salvatore Esposito, Heather Parisi, Drusilla Foer, Fabio Canino, Loretta Grace, J Ax, David Blank, Roberto Vecchioni, Pietro Turano e Immanuel Casto. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 29 novembre 2020) Ipremiano ie i contenutiche hanno contribuito a una rappresentazione valorizzante della diversità nelle aree genere e identità di genere, orientamento sessuale e affettivo, etnia, età e generazioni, disabilità. Ladegli Oscar dell’inclusione inizia alle 19.30 con tanti ospiti, tra cui Tiziano Ferro, Malika Ayane, Salvatore Esposito, Heather Parisi, Drusilla Foer, Fabio Canino, Loretta Grace, J Ax, David Blank, Roberto Vecchioni, Pietro Turano e Immanuel Casto. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

