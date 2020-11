Dissesto idrogeologico, ripartire con grandi opere pubbliche per la difesa del suolo nazionale (Di domenica 29 novembre 2020) Roma, 29 nov – Poco o niente e’ stato fatto in questi anni per risolvere il Dissesto idrogeologico del nostro Paese. Eppure il primo obiettivo della sostenibilità, quella vera, è chiaro da tempo: mettere in sicurezza il proprio territorio. Si è però parlato molto, e con tanta e troppa enfasi, di sostenibilità e di green; e a parlarne tantissimo, con abile trasformismo, sono soprattutto quelli che hanno contribuito alla dissoluzione dello stato sociale, alla fine delle opere pubbliche e alla cessione di ogni sovranità. Il Dissesto idrogeologico se ne frega del green e del “bio” Tutti sono saliti sulla grande onda della sostenibilità: green ovunque, plastic free, super bio, Fridays for future. Tanti slogan e molti convegni-show, con guru internazionali che hanno illustrato paradisiaci ... Leggi su ilprimatonazionale (Di domenica 29 novembre 2020) Roma, 29 nov – Poco o niente e’ stato fatto in questi anni per risolvere ildel nostro Paese. Eppure il primo obiettivo della sostenibilità, quella vera, è chiaro da tempo: mettere in sicurezza il proprio territorio. Si è però parlato molto, e con tanta e troppa enfasi, di sostenibilità e di green; e a parlarne tantissimo, con abile trasformismo, sono soprattutto quelli che hanno contribuito alla dissoluzione dello stato sociale, alla fine dellee alla cessione di ogni sovranità. Ilse ne frega del green e del “bio” Tutti sono saliti sulla grande onda della sostenibilità: green ovunque, plastic free, super bio, Fridays for future. Tanti slogan e molti convegni-show, con guru internazionali che hanno illustrato paradisiaci ...

Ultime Notizie dalla rete : Dissesto idrogeologico Dissesto idrogeologico, ripartire con grandi opere pubbliche per la difesa del suolo nazionale Il Primato Nazionale “Sardegna 2020, al prossimo disastro però non prendiamocela con la pioggia”

Carlo Frutti, presidente dell’Associazione Nazionale Difesa del Suolo: "Canali e fiumi sono spesso deviati, tombati, per far spazio ad opere insostenibili, incanalati in improbabili opere idrauliche o ...

Casi di S.Bartolo e Mensa Matellica, Ancisi: “serve una commissione, non si attendano altri disastri”

Il 30 maggio 2016, quando fu Lista per Ravenna a lanciare pubblicamente l’allarme per la calamità ambientale in corso, fummo purtroppo cattivi profeti inascoltati, quando, fin dal titolo, scrivemmo: ...

