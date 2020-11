DIRETTA F1, GP Bahrain LIVE: Leclerc 8° alla ripartenza, Safety Car per un nuovo incidente di Stroll (Di domenica 29 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE VIDEO: L’incidente DI ROMAIN GROSJEAN, VIVO PER MIRACOLO. HAAS IN FIAMME PARTITI!!!! Hamilton tiene la prima piazza davanti a Verstappen, Perez e Bottas. Gran partenza di Leclerc, 8°!!! 16.38 Si ripartirà con Hamilton in pole davanti a Verstappen, Perez, Bottas, Albon, Ricciardo, Norris, Ocon, Gasly, Vettel, Stroll, Leclerc, Sainz, Giovinazzi, Kvyat, Raikkonen, Magnussen, Russell e Latifi. 16.37 Entrambe le Ferrari hanno sfruttato la bandiera rossa per cambiare gomme: Vettel (scatterà 10°) con la hard, Leclerc (13°) con la media. 16.35 Semaforo verde in fondo alla pit-lane. I piloti, alle spalle della Safety Car, si andranno a schierare nuovamente in griglia per la seconda partenza di ... Leggi su oasport (Di domenica 29 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAVIDEO: L’DI ROMAIN GROSJEAN, VIVO PER MIRACOLO. HAAS IN FIAMME PARTITI!!!! Hamilton tiene la prima piazza davanti a Verstappen, Perez e Bottas. Gran partenza di, 8°!!! 16.38 Si ripartirà con Hamilton in pole davanti a Verstappen, Perez, Bottas, Albon, Ricciardo, Norris, Ocon, Gasly, Vettel,, Sainz, Giovinazzi, Kvyat, Raikkonen, Magnussen, Russell e Latifi. 16.37 Entrambe le Ferrari hanno sfruttato la bandiera rossa per cambiare gomme: Vettel (scatterà 10°) con la hard,(13°) con la media. 16.35 Semaforo verde in fondopit-lane. I piloti, alle spalle dellaCar, si andranno a schierare nuovamente in griglia per la seconda partenza di ...

SkySportF1 : ? SUBITO SAFETY CAR AL RESTART ? (giro 3/57 ??) Cappottato Stroll dopo un contatto con Kvyat Il LIVE ?… - SkyTG24 : #F1, Gp Bahrain: incidente choc al via: l'auto di #Grosjean va in fiamme. DIRETTA - SkySportF1 : ?? Semaforo verde ma... un cane entra in pista ?? E Seb dice: 'Avrei portato il mio!' ???? Il LIVE ?… - motorboxcom : #F1 #LIVE la classifica dopo 5/57 giri #Gara #BahrainGP #Sakhir Seguite la #DIRETTA insieme a noi:… - Salvuss : #F1 #LIVE la classifica dopo 5/57 giri #Gara #BahrainGP #Sakhir Seguite la #DIRETTA insieme a noi:… -