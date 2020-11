DIRETTA F1, GP Bahrain LIVE: Grosjean esce illeso miracolosamente da un crash terribile, gara sospesa (Di domenica 29 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE VIDEO: L’INCIDENTE DI ROMAIN Grosjean, VIVO PER MIRACOLO. HAAS IN FIAMME 16.07 Il Race Director Michael Masi potrà decidere se ripartire dietro alla Safety Car oppure con un nuovo start in griglia. Al Mugello aveva però sempre optato per le ripartenze da fermo, dopo le bandiere rosse. 16.05 Grosjean trasportato in elicottero all’ospedale militare di Manama. Condizioni comunque stabili, al momento. 16.02 Si profila una pausa molto lunga per ricostruire le barriere nel luogo dell’incidente. Ricordiamo che in Bahrain si gareggia in notturna, perciò non ci sono problemi di orario legati alla visibilità. 15.55 Di seguito la classifica al momento della bandiera rossa. La nuova partenza si disputerà con questa griglia: 1 44 L. Hamilton (M) Mercedes + 0?000 1/57 2 33 ... Leggi su oasport (Di domenica 29 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAVIDEO: L’INCIDENTE DI ROMAIN, VIVO PER MIRACOLO. HAAS IN FIAMME 16.07 Il Race Director Michael Masi potrà decidere se ripartire dietro alla Safety Car oppure con un nuovo start in griglia. Al Mugello aveva però sempre optato per le ripartenze da fermo, dopo le bandiere rosse. 16.05trasportato in elicottero all’ospedale militare di Manama. Condizioni comunque stabili, al momento. 16.02 Si profila una pausa molto lunga per ricostruire le barriere nel luogo dell’incidente. Ricordiamo che insi gareggia in notturna, perciò non ci sono problemi di orario legati alla visibilità. 15.55 Di seguito la classifica al momento della bandiera rossa. La nuova partenza si disputerà con questa griglia: 1 44 L. Hamilton (M) Mercedes + 0?000 1/57 2 33 ...

SkySportF1 : ?? BOTTO VIOLENTISSIMO AL VIA (giro 2/57 ??) Coinvolto Grosjean, uscito dalla macchina divisa in due Il LIVE ?… - SkySportF1 : ?? Semaforo verde ma... un cane entra in pista ?? E Seb dice: 'Avrei portato il mio!' ???? Il LIVE ?… - SkyTG24 : #F1, Gp Bahrain: incidente choc al via: l'auto di #Grosjean va in fiamme. DIRETTA - motorboxcom : #F1 #LIVE la classifica dopo 1/57 giri #Gara #BahrainGP #Sakhir Seguite la #DIRETTA insieme a noi:… - Salvuss : #F1 #LIVE la classifica dopo 1/57 giri #Gara #BahrainGP #Sakhir Seguite la #DIRETTA insieme a noi:… -