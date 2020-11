Diodato Storie di un’altra estate, domenica 29 novembre su Rai Play (Di domenica 29 novembre 2020) Diodato Storie di un’altra estate su Rai Play domenica 29 novembre la docu-serie con il viaggio del cantante Il viaggio di Diodato in un tour particolare, in un anno stravolto dalla pandemia, un anno in cui il cantante ha vinto Sanremo e il David di Donatello. Questa esperienza diventa un docu-serie in 8 episodi Storie di un’altra estate rilasciate in formato Box Set su Rai Play lo streaming gratis della RAI. Storie di un’altra estate racconta qualcosa in più di Diodato. È la narrazione di un’estate inaspettata che è diventata racconto, un viaggio speciale tra passato, presente e futuro, tra musica, ... Leggi su dituttounpop (Di domenica 29 novembre 2020)disu Rai29la docu-serie con il viaggio del cantante Il viaggio diin un tour particolare, in un anno stravolto dalla pandemia, un anno in cui il cantante ha vinto Sanremo e il David di Donatello. Questa esperienza diventa un docu-serie in 8 episodidirilasciate in formato Box Set su Railo streaming gratis della RAI.diracconta qualcosa in più di. È la narrazione di un’inaspettata che è diventata racconto, un viaggio speciale tra passato, presente e futuro, tra musica, ...

taniadl79 : RT @DiodatoPagFan: Domani sera, domenica 29 novembre, appuntamento con @chetempochefa. ?? @DiodatoMusic presenterà il nuovo programma in ond… - jusn89 : RT @DiodatoPagFan: Domani sera, domenica 29 novembre, appuntamento con @chetempochefa. ?? @DiodatoMusic presenterà il nuovo programma in ond… - arual812 : RT @DiodatoPagFan: Domani sera, domenica 29 novembre, appuntamento con @chetempochefa. ?? @DiodatoMusic presenterà il nuovo programma in ond… - PaulTesei : RT @DiodatoPagFan: Domani sera, domenica 29 novembre, appuntamento con @chetempochefa. ?? @DiodatoMusic presenterà il nuovo programma in ond… - DiodatoPagFan : Domani sera, domenica 29 novembre, appuntamento con @chetempochefa. ?? @DiodatoMusic presenterà il nuovo programma i… -

Ultime Notizie dalla rete : Diodato Storie Arriva in esclusiva su RaiPlay dal 29 novembre Diodato ''Storie di un'altra estate'' RAI - Radiotelevisione Italiana Diodato Storie di un’altra estate, domenica 29 novembre su Rai Play

Diodato Storie di un'altra estate cos'è la docu serie in arrivo su Rai Play in 8 episodi domenica 29 novembre, di che parla, come vederlo ...

Che Tempo Che Fa domenica 29 novembre, gli ospiti: David Sassoli, Diodato, Luca Zaia

Che Tempo Che Fa domenica 29 novembre su Rai 3 in streaming su Rai Play, gli ospiti della puntata, torna Luciana Littizzetto ...

Diodato Storie di un'altra estate cos'è la docu serie in arrivo su Rai Play in 8 episodi domenica 29 novembre, di che parla, come vederlo ...Che Tempo Che Fa domenica 29 novembre su Rai 3 in streaming su Rai Play, gli ospiti della puntata, torna Luciana Littizzetto ...