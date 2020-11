Di Maio: 'Il M5S è contrario alla patrimoniale' (Di domenica 29 novembre 2020) Leggo dell'iniziativa parlamentare di qualcuno che vorrebbe introdurre una patrimoniale e dunque un'altra tassa per colpire imprese e lavoratori. Il MoVimento 5 Stelle è sempre stato fortemente ... Leggi su iltabloid (Di domenica 29 novembre 2020) Leggo dell'iniziativa parlamentare di qualcuno che vorrebbe introdurre unae dunque un'altra tassa per colpire imprese e lavoratori. Il MoVimento 5 Stelle è sempre stato fortemente ...

bendellavedova : Il M5S vieta a PD, IV e Leu di usare il Mes e di risparmiare 3-400 milioni annui in interessi, imponendo la “tassa… - Piu_Europa : 'Ai ricatti o si dice sì o si dice no. #DiMaio sfida #Zingaretti, #Renzi e #Speranza a dire sì. Io li sfido a dire… - fattoquotidiano : Tutte le strade giallorosa alla fine portano a lui, all’ex capo. Perché nel governo tutti agitano la parola rimpast… - marialetiziama9 : RT @Storace: Farsi male da soli: #Brunetta che esalta #DiMaio - AlBizzotto : RT @bendellavedova: Il M5S vieta a PD, IV e Leu di usare il Mes e di risparmiare 3-400 milioni annui in interessi, imponendo la “tassa Crim… -