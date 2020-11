Decreto Ristori quater, consiglio dei ministri domenica sera. Il nodo dei rinvii per le aziende delle Regioni che cambiano fascia di rischio (Di domenica 29 novembre 2020) Nuovo ostacolo sulla strada del rinvio delle scadenze fiscali di lunedì 30 novembre. Il consiglio dei ministri chiamato a varare il Decreto Ristori quater si riunirà solo domenica sera, alle 22:30. Con il risultato che il testo approderà in Gazzetta ufficiale proprio lunedì, la data entro cui andrebbero versati gli acconti Irpef, Ires e Irap per i quali il nuovo provvedimento concede una proroga. Non solo: l’incrocio delle date complica notevolmente la vita alle attività commerciali e ai ristoranti con sede nelle Regioni che proprio domenica hanno cambiato fascia di rischio, passando da zona rossa ad arancione o da arancione a gialla. Si tratta di Piemonte, Lombardia e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 29 novembre 2020) Nuovo ostacolo sulla strada del rinvioscadenze fiscali di lunedì 30 novembre. Ildeichiamato a varare ilsi riunirà solo, alle 22:30. Con il risultato che il testo approderà in Gazzetta ufficiale proprio lunedì, la data entro cui andrebbero versati gli acconti Irpef, Ires e Irap per i quali il nuovo provvedimento concede una proroga. Non solo: l’incrociodate complica notevolmente la vita alle attività commerciali e ai ristoranti con sede nelleche propriohanno cambiatodi, passando da zona rossa ad arancione o da arancione a gialla. Si tratta di Piemonte, Lombardia e ...

Ultime Notizie dalla rete : Decreto Ristori Decreto Ristori quater: l'attesa dei codici Ateco esclusi Il Sole 24 ORE DECRETO DICEMBRE, ECCO I DIVIETI DI NATALE

Il Governo sta lavorando al decreto di dicembre in vista del Natale e di Capodanno, per il contenimento dei contagi da Covid-19. Dalle prime indiscrezioni sembra che il nuovo decreto entrerà in vigore ...

Rinvio delle scadenze fiscali, aiuti a turismo, sport e fiere

Rinvio delle scadenze fiscali del 30 novembre (al 10 dicembre o al 3 aprile a seconda dei casi) e anche nuovi aiuti una tantum per i lavoratori stagionali del turismo, dello spettacolo e per i lavorat ...

