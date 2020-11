DAYDREAMER, anticipazioni puntata di domenica 6 dicembre 2020 (Di domenica 29 novembre 2020) anticipazioni puntata DAYDREAMER – Le Ali del Sogno di domenica 6 dicembre 2020: Can avverte la necessità di un momento di riposo e solitudine e così decide di partire, ma non dice a sua madre dove andrà; sarà dunque Emre a informarla sulla destinazione di Can, che però non è quella vera. L’uomo infatti ha paura che Huma possa sfruttare l’informazione per i suoi scopi: in effetti, subito dopo aver scoperto la meta del figlio, Huma ne parla a Polen, che a quel punto prova invano a raggiungere il suo ex. Leggi anche: IL SEGRETO, anticipazioni puntata di lunedì 30 novembre 2020 Sanem, al contrario degli altri, sa dove vuole andare Can e lo segue, fingendo che il loro incontro sia una pura coincidenza. Leyla vuole che i suoi contatti ... Leggi su tvsoap (Di domenica 29 novembre 2020)– Le Ali del Sogno di: Can avverte la necessità di un momento di riposo e solitudine e così decide di partire, ma non dice a sua madre dove andrà; sarà dunque Emre a informarla sulla destinazione di Can, che però non è quella vera. L’uomo infatti ha paura che Huma possa sfruttare l’informazione per i suoi scopi: in effetti, subito dopo aver scoperto la meta del figlio, Huma ne parla a Polen, che a quel punto prova invano a raggiungere il suo ex. Leggi anche: IL SEGRETO,di lunedì 30 novembreSanem, al contrario degli altri, sa dove vuole andare Can e lo segue, fingendo che il loro incontro sia una pura coincidenza. Leyla vuole che i suoi contatti ...

redazionetvsoap : #DayDreamer #Anticipazioni La #trama di #domenica #6dicembre - Notiziedi_it : DayDreamer non andrà in onda al posto di Uomini e donne: anticipazioni 29 novembre e 6 dicembre - infoitcultura : 'Daydreamer - Le ali del sogno' anticipazioni puntata del 29 novembre - infoitcultura : DayDreamer, anticipazioni turche: tutta la verità su Yigit - infoitcultura : Daydreamer – Le Ali del Sogno, anticipazioni puntata in onda domenica 29 novembre su Canale 5 -