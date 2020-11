Dayane Mello abbandonerà il GF Vip | la modella spiega il motivo

Leggi su biccy

(Di lunedì 30 novembre 2020) Poco dopo aver scoperto che il GF Vip non terminerà a dicembre me l’8 febbraio (in realtà è stata nuovamente posticipata la finale)ha avvisato i compagni cheil gioco. “Ve lo dico che non continuo. Non voglio più stare lontana dalla mia bambina. Vi avviso già che non andrò avanti qui al GF Vip. Non voglio parlare di ‘mollare’ un’avventura’, piuttosto di rinunciare. Secondo me sono cose diverse”. A differenza di Elisabetta e Francesco, in questi giorni labrasiliana non ha parlato molto del suo addio al reality, ma ieri sera l’ha confermato, ribadendo che la decisione che ha preso è frutto solo della voglia di riabbracciare la sua piccola. “Non posso restare. Ho bisogno di rivedere mia figlia. Non riesco a togliermi la voce di mia figlia dalla testa che mi dice “mamma ho saputo che ...