Daniela Rosati denuncia a Domenica Live – "Presa a calci mentre ero incinta" (Di domenica 29 novembre 2020) Daniela Rosati è uno dei volti più noti del piccolo schermo italiano. Al netto dei successi che l'hanno fatta finire sotto ai riflettori, l'artista ha sempre nascosto ciò che le stava succedendo nella vita privata durante un periodo particolare. Ha scelto di raccontare tutto a Domenica Live, nella puntata di oggi. Daniela Rosati aveva solo 22 anni quando frequentava un uomo brillante che aveva già dei figli. Durante una gita in barca, ha avuto uno scontro con il compagno, che a causa dell'alcool si è alterato e l'ha spinta per terra. In quel momento l'artista era in dolce attesa. Daniela Rosati rivela – "Mi sono ritrovata in un lago di sangue, avevo perso il bambino"

