Dalle Valli alla Pianura, il contagio frena Ma è lontano lo «zero casi» del 22 agosto (Di domenica 29 novembre 2020) Si ferma la corsa del virus, iniziata un mese fa: nell’ultima settimana +5,44%, mentre in quella precedente l’aumento degli infetti era stato +8,81%. Calo generalizzato pure nelle aree che più hanno sofferto la seconda ondata. Leggi su ecodibergamo (Di domenica 29 novembre 2020) Si ferma la corsa del virus, iniziata un mese fa: nell’ultima settimana +5,44%, mentre in quella precedente l’aumento degli infetti era stato +8,81%. Calo generalizzato pure nelle aree che più hanno sofferto la seconda ondata.

