Dal riconteggio in Wisconsin più voti per Biden, paga Trump (Di domenica 29 novembre 2020) Dal riconteggio in Wisconsin più voti per Biden: questo è l’esito scontato, date le premesse, di un’operazione pagata integralmente dal Comitato Elettorale Pro-Trump. Ma andiamo con ordine. Il riconteggio in Wisconsin: requisiti legali Per chiedere un riconteggio non è necessario provare o allegare l’esistenza di brogli. Questa è una cosa assai importante per quanto seguirà in questo brano, memorizzatela. Molti stati, tra cui il Wisconsin, consentono che si vada al riconteggio quando il margine di vittoria è assai stretto, ponendo le spese dello stesso a carico del richiedente. In questo caso, con una vittoria di misura di Biden del 4%, è scattata la soglia necessaria perché il ... Leggi su bufale (Di domenica 29 novembre 2020) Dalinpiùper: questo è l’esito scontato, date le premesse, di un’operazioneta integralmente dal Comitato Elettorale Pro-. Ma andiamo con ordine. Ilin: requisiti legali Per chiedere unnon è necessario provare o allegare l’esistenza di brogli. Questa è una cosa assai importante per quanto seguirà in questo brano, memorizzatela. Molti stati, tra cui il, consentono che si vada alquando il margine di vittoria è assai stretto, ponendo le spese dello stesso a carico del richiedente. In questo caso, con una vittoria di misura didel 4%, è scattata la soglia necessaria perché il ...

