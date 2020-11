Da oggi in vigore l’ordinanza del ministro della Salute: la situazione delle regioni Puglia ancora zona arancione. Dpcm in vigore fino a giovedì, si lavora al nuovo decreto in vista delle feste natalizie (Di domenica 29 novembre 2020) Liguria e Sicilia zone gialle, erano arancioni. Calabria, Lombardia e Piemonte aree arancioni. Erano rosse. Nel grafico diffuso dalla presidenza del Consiglio dei ministri la situazione delle varie regioni con l’entrata in vigore, oggi, dell’ordinanza del ministro della Salute. La Puglia rimane zona arancione, ormai fino alla scadenza del decreto del presidente del Consiglio, il 3 dicembre. È in preparazione il nuovo Dpcm che verosimilmente conterrà anche le misure di contenimento per il periodo natalizio. L'articolo Da oggi in vigore ... Leggi su noinotizie (Di domenica 29 novembre 2020) Liguria e Sicilia zone gialle, erano arancioni. Calabria, Lombardia e Piemonte aree arancioni. Erano rosse. Nel grafico diffuso dalla presidenza del Consiglio dei ministri lavariecon l’entrata in, deldel. Larimane, ormaialla scadenza deldel presidente del Consiglio, il 3 dicembre. È in preparazione ilche verosimilmente conterrà anche le misure di contenimento per il periodo natalizio. L'articolo Dain...

MinisteroSalute : Il Ministro @robersperanza ha firmato l'ordinanza, in vigore da oggi, che rinnova fino al 3 dicembre le misure dis… - NoiNotizie : #Puglia ancora arancione. Da oggi in vigore l'ordinanza del ministro della Salute: la situazione delle regioni - No… - casertaweb : Covid-19, in vigore da oggi le nuove regole per passeggiare con il cane - CosenzaChannel : In vigore l’ordinanza del ministero della Salute che pochi giorni fa ha revocato la #zonarossa a #Calabria,… - fabiozpp : RT @RaiNews: Il rito della pace - che mancherà a causa della pandemia - conterrà la nuova enunciazione 'Scambiatevi il dono della pace' che… -