Crotone, Stroppa: “Giochiamo bene ma siamo sempre contati. Non penso al mercato” (Di domenica 29 novembre 2020) Giovanni Stroppa analizza il ko del suo Crotone a Bologna: "Nel secondo tempo ci è mancata aggressività, non si può prendere un gol come quello che abbiamo subito - spiega Stroppa a Sky - siamo andati in sofferenza sulle palle inattive, peccato perchè abbiamo giocato una buona partita". Poi su Molina e il reparto avanzato: "Non è al top ma sotto l'aspetto caratteriale è uno che non molla mai, per quanto riguarda il lavoro degli attaccanti ci vuole più qualità, non mi riferisco solo a Messias e Simy ma un po' a tutti quelli che agiscono negli ultimi 20 metri". Stroppa poi confessa di non pensare al mercato: "Adesso penso ad avere tutti a disposizione, dall'inizio della stagione ho sempre i soliti 2, ci aspettavamo qualcosa in più da Siligardi ma non è in condizione, ... Leggi su itasportpress (Di domenica 29 novembre 2020) Giovannianalizza il ko del suoa Bologna: "Nel secondo tempo ci è mancata aggressività, non si può prendere un gol come quello che abbiamo subito - spiegaa Sky -andati in sofferenza sulle palle inattive, peccato perchè abbiamo giocato una buona partita". Poi su Molina e il reparto avanzato: "Non è al top ma sotto l'aspetto caratteriale è uno che non molla mai, per quanto riguarda il lavoro degli attaccanti ci vuole più qualità, non mi riferisco solo a Messias e Simy ma un po' a tutti quelli che agiscono negli ultimi 20 metri".poi confessa di non pensare al mercato: "Adessoad avere tutti a disposizione, dall'inizio della stagione hoi soliti 2, ci aspettavamo qualcosa in più da Siligardi ma non è in condizione, ...

