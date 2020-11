“Cresciuta sola, senza di lui”: Selvaggia Roma piange per il padre (Di domenica 29 novembre 2020) Tra cadute e fragorose risate, nella Casa del GF Vip c’è spazio anche per momenti di grande fragilità da parte di Selvaggia Roma, concorrente del reality. Alla vigilia di una nuova puntata, l’ex volto di Temptation Island ha avuto un momento di intensa confidenza con Maria Teresa Ruta mostrandosi ancora una volta senza alcuna maschera.... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di domenica 29 novembre 2020) Tra cadute e fragorose risate, nella Casa del GF Vip c’è spazio anche per momenti di grande fragilità da parte di, concorrente del reality. Alla vigilia di una nuova puntata, l’ex volto di Temptation Island ha avuto un momento di intensa confidenza con Maria Teresa Ruta mostrandosi ancora una voltaalcuna maschera.... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Selvaggia Roma piange per il padre: "Sono cresciuta da sola", lo sfogo #gfvip

