Covid, Ricciardi: 'Avremo la copertura di vaccini per il Paese' (Di domenica 29 novembre 2020) 'La fornitura del vaccino anti-Covid verrà gestita direttamente dallo Stato, quindi non ci sono rischi che vengano a mancare'. Lo assicura Walter Ricciardi, il consulente del ministro della Salute ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 29 novembre 2020) 'La fornitura del vaccino anti-verrà gestita direttamente dallo Stato, quindi non ci sono rischi che vengano a mancare'. Lo assicura Walter, il consulente del ministro della Salute ...

latwittipe : @Torelli74 Sì, ma santiddio Calenda sta sempre là e del piano anti Covid presentato da Azione a Maggio o di Operazi… - ZenatiDavide : Ricciardi: Non escluso obbligo vaccino Covid se…: Obbligatorio? No. Ma a differenza di quanto già hanno espresso di… - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Covid, Ricciardi: 'Avremo la copertura di vaccini per il Paese' #walterricciardi - MediasetTgcom24 : Covid, Ricciardi: 'Avremo la copertura di vaccini per il Paese' #walterricciardi - MassimoSantoma2 : RT @MediasetTgcom24: Covid, Ricciardi: 'Da questa crisi l'Italia ne esce con le ossa rotte' #WALTERRICCIARDI -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Ricciardi Covid, Ricciardi: "Avremo la copertura di vaccini per il Paese" TGCOM Covid, Ricciardi: "Avremo la copertura di vaccini per il Paese"

"La fornitura del vaccino anti-Covid verrà gestita direttamente dallo Stato, quindi non ci sono rischi che vengano a mancare". Lo assicura Walter Ricciardi, il consulente del ministro della Salute ...

Ricciardi: vaccino per il Coronavirus sia obbligatorio

Ospite a Ring su Telequattro, l’assessore alla salute Riccardo Ricciardi, pur dicendosi sollevato dal calo dell’indice Rt e dal fatto che il Friuli-Venezia Giulia sia rimasto in zona arancione, ha sot ...

"La fornitura del vaccino anti-Covid verrà gestita direttamente dallo Stato, quindi non ci sono rischi che vengano a mancare". Lo assicura Walter Ricciardi, il consulente del ministro della Salute ...Ospite a Ring su Telequattro, l’assessore alla salute Riccardo Ricciardi, pur dicendosi sollevato dal calo dell’indice Rt e dal fatto che il Friuli-Venezia Giulia sia rimasto in zona arancione, ha sot ...