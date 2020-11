Covid, per Natale è corsa al tampone rapido: migliaia di prenotazioni (Di domenica 29 novembre 2020) Sarà un Natale diverso a causa del Covid-19, così crescono le prenotazioni al tampone rapido per trascorre le feste in tranquillità. Il Covid-19 ha segnato senza ombra di dubbio anche le festività, con il virus che non solo non ha permesso di festeggiare la Pasqua, ma adesso cerca di impedire anche il Natale. Infatti con L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di domenica 29 novembre 2020) Sarà undiverso a causa del-19, così crescono lealper trascorre le feste in tranquillità. Il-19 ha segnato senza ombra di dubbio anche le festività, con il virus che non solo non ha permesso di festeggiare la Pasqua, ma adesso cerca di impedire anche il. Infatti con L'articolo proviene da Inews.it.

Ultime Notizie dalla rete : Covid per Coronavirus, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo sul Covid-19 Corriere della Sera Etimologia. Silvia Salvatici: «Se il muro entra in casa: così la pandemia sta riscrivendo i confini»

La storica Silvia Salvatici protagonista della rassegna dell’Ert dedicata alle nuove parole «Il virus ha messo a nudo la dimensione contraddittoria di costruzione delle barriere» ...

Calano i positivi fra i ricoverati e gli accessi al pronto soccorso

Fra questi sono risultati positivi al Covid 187 pazienti, mentre si è passati da 55 arrivi giornalieri a 37,5. I ricoveri effettuati dal pronto soccorso sono stati in tutto 244, ...

