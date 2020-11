Covid, Papa Francesco: “A Natale sobrietà, aiuto ai vicini e preghiera in famiglia” (Di domenica 29 novembre 2020) ROMA – “Auguro a tutti voi una buona domenica e un buon cammino di Avvento. Cerchiamo di ricavare del bene anche dalla situazione difficile che la pandemia ci impone. Maggiore sobrietà, attenzione discreta e rispettosa ai vicini che possono avere bisogno, qualche momento di preghiera fatta in famiglia con semplicità. Queste tre cose ci aiuteranno tanto” in tempi di Covid. Lo dice Papa Francesco al termine dell’Angelus in Piazza San Pietro nella prima domenica di Avvento. LA PANDEMIA GENERA SCONFORTO, REAGIRE CON LA SPERANZA Leggi su dire (Di domenica 29 novembre 2020) ROMA – “Auguro a tutti voi una buona domenica e un buon cammino di Avvento. Cerchiamo di ricavare del bene anche dalla situazione difficile che la pandemia ci impone. Maggiore sobrietà, attenzione discreta e rispettosa ai vicini che possono avere bisogno, qualche momento di preghiera fatta in famiglia con semplicità. Queste tre cose ci aiuteranno tanto” in tempi di Covid. Lo dice Papa Francesco al termine dell’Angelus in Piazza San Pietro nella prima domenica di Avvento. LA PANDEMIA GENERA SCONFORTO, REAGIRE CON LA SPERANZA

Avvenire_Nei : 'Nella mia vita ho avuto tre situazioni 'Covid': la malattia, la Germania e Cordoba'. Lo scrive papa Francesco nel… - FabioBerry93 : #PapaFrancesco: 'La situazione che stiamo vivendo, segnata dalla pandemia, genera in molti preoccupazione, paura e… - Euro_comunica : Papa Francesco: maggiore sobrietà in questi tempi di Avvento e di Covid #Angelus #PapaFrancesco #PopeFrancis… - kettmeir : @Rosario55820788 Buongiorno. Mio papà (90 anni) è stato testato positivo al Covid 8 giorni fa. Ha avuto un po’ di f… - Agenparl : Covid in Africa, continente giovane e forse più resistente - -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Papa Il Covid blocca il Papa, niente omaggio alla Madonna a piazza di Spagna per l'Immacolata Il Messaggero Natale 2020: shopping fino alle 21, niente sci fino a gennaio e vietato spostarsi tra regioni. Ecco tutte le mosse anti Covid

Il Governo sta predisponendo una serie di misure che dovranno essere rispettate durante le festività. UDINE. Natale e Capodanno: due tra le ricorrenze più sentite in assoluto dalla gente. Ma quest’ann ...

Rocca di Papa – Commercio ko, centro storico e attività in attesa di fatti concreti

La riapertura di Corso della Costituente di Rocca di Papa, dopo oltre un anno di chiusura a seguito dell’esplosione nell’ormai ex Comune, era stata salutata come un primo passo verso la ripresa, sopra ...

Il Governo sta predisponendo una serie di misure che dovranno essere rispettate durante le festività. UDINE. Natale e Capodanno: due tra le ricorrenze più sentite in assoluto dalla gente. Ma quest’ann ...La riapertura di Corso della Costituente di Rocca di Papa, dopo oltre un anno di chiusura a seguito dell’esplosione nell’ormai ex Comune, era stata salutata come un primo passo verso la ripresa, sopra ...