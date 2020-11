Covid | nuove disposizioni in arrivo dal 4 dicembre

Leggi su quotidianpost

(Di domenica 29 novembre 2020) L’orientamento prevalente è riportare tutti in classe, nelle zone gialle, il 7 gennaio. Tuttavia, nelle aree a più basso contagio, i liceali potrebbero gradualmente rientrare a scuola già dalla metà di, forse riducendo la percentuale della Dad. Resta poi, il principale nodo che il governo deve sciogliere: quello della mobilità. L’esecutivo si aspetta un’Italia (quasi) tutta gialla per metà, il che vorrebbe dire, però, un alto fattore di rischio: la libertà di spostamento. Questa potrebbe fare da moltiplicatore ai contagi un po’ come successe per Ferragosto. “La curva si è raffreddata e nei prossimi giorni si andrà sotto l’1, per metàè probabile che tutta Italia sia gialla” è il ragionamento di un’alta fonte di governo “ma non possiamo riaprire a Natale e Capodanno con il rischio di dover richiudere di ...