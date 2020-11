Covid, nessun decesso domenica nella Marca: 348 i nuovi casi (Di lunedì 30 novembre 2020) domenica 29 novembre , il bollettino di Azienda Zero per la provincia di Treviso indica 193 nuovi positivi nel report del mattino e altri 155 in quello del pomeriggio per un totale di 348 nuovi casi ... Leggi su trevisotoday (Di lunedì 30 novembre 2020)29 novembre , il bollettino di Azienda Zero per la provincia di Treviso indica 193positivi nel report del mattino e altri 155 in quello del pomeriggio per un totale di 348...

lupofranci1 : Nessun politico.nessun assessore allo sport.nessun giornalista ne aveva parlato.Doveva dirlo un Terrone di merda,ma… - PAOLAMALACRIDA : RT @EmpfindsamerS: Ho preso uno spritz e due polpette con un medico della zona di Mestre. Condivide lo studio con altri tre medici, su circ… - gianperri : RT @gzibordi: alla John Hopkins university, la direttrice del programma in economia applicata ha studiato i dati di mortalità USA in dettag… - Icompetenti : @LuigiPellino22 Senza difesa con due ulteriori infortuni di Mancini e Vetetout .. Dzeko e Pellegrini rientrati da c… - boccione81 : Statisticamente la sconfitta doveva arrivare, di certonon cosi , ma sarebbe successo senza contare che c erano alc… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid nessun Covid: nessun nuovo caso locale in Cina continentale - Dalla Cina ANSA Nuova Europa Covid, Speranza: "A Natale non possiamo sbagliare, sui vaccini puntiamo alla persuasione"

Sul piano vaccini, ha affermato: "Nessun obbligo, ma partiremo con una grande campagna ... gli italiani che il vaccino è la strada giusta per uscire dall'emergenza Covid". Metti mi piace su Facebook ...

TOP E FLOP – Napoli forza quattro, Insigne fa ‘el diez’, Manolas impeccabile. Nessun flop

I virtù della prestazione complessivamente eccellente, la redazione di MondoNapoli.it non ha rinvenuto nessun possibile flop tra gli undici ... mediocri figlie di una lenta ripresa post covid-19, ...

Sul piano vaccini, ha affermato: "Nessun obbligo, ma partiremo con una grande campagna ... gli italiani che il vaccino è la strada giusta per uscire dall'emergenza Covid". Metti mi piace su Facebook ...I virtù della prestazione complessivamente eccellente, la redazione di MondoNapoli.it non ha rinvenuto nessun possibile flop tra gli undici ... mediocri figlie di una lenta ripresa post covid-19, ...