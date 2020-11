Covid, nelle ultime 24 ore 20.648 nuovi casi e 541 morti (Di domenica 29 novembre 2020) ROMA – Sono 20.648 i casi di positività al coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore. I morti sono 541. I tamponi effettuati 176.934. Dall’inizio della pandemia si registrano 54.904mila decessi. Gli attualmente positivi sono 795.771. Leggi su dire (Di domenica 29 novembre 2020) ROMA – Sono 20.648 i casi di positività al coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore. I morti sono 541. I tamponi effettuati 176.934. Dall’inizio della pandemia si registrano 54.904mila decessi. Gli attualmente positivi sono 795.771.

