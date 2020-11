Covid, Massimo Antonelli (Cts): “Curiamo molti negazionisti. All’uscita si scusano” (Di domenica 29 novembre 2020) Covid, Antonelli: “Curiamo molti negazionisti, quando escono si scusano” “Curiamo molti negazionisti, ma quando escono si scusano”: lo afferma Massimo Antonelli, direttore della terapia intensiva del Policlinico Gemelli e componente del Cts, che, in un’intervista al Corriere della Sera, commenta anche le ultime polemiche sulle restrizioni anti-Covid previste per il Natale. Sul dibattito sui pranzi, le cene e l’eventualità di aprire le piste da sci, Antonelli infatti dichiara: “Per me, per tutti i colleghi, è intollerabile, pur condividendo le ansie degli operatori che vedono sfumare altre opportunità economiche. In Italia le vittime del ... Leggi su tpi (Di domenica 29 novembre 2020), quando escono si, ma quando escono si: lo afferma, direttore della terapia intensiva del Policlinico Gemelli e componente del Cts, che, in un’intervista al Corriere della Sera, commenta anche le ultime polemiche sulle restrizioni anti-previste per il Natale. Sul dibattito sui pranzi, le cene e l’eventualità di aprire le piste da sci,infatti dichiara: “Per me, per tutti i colleghi, è intollerabile, pur condividendo le ansie degli operatori che vedono sfumare altre opportunità economiche. In Italia le vittime del ...

