Covid, Locatelli: “Si vede la luce, a fine estate saremo fuori da questo incubo. Con 6-7mila casi al giorno si potranno allentare le restrizioni” (Di domenica 29 novembre 2020) Covid, Franco Locatelli: “Ecco quando usciremo da questo incubo” “In tre o quattro settimane potremo allentare le misure, entro l’estate usciremo da questo incubo”: lo dichiara il presidente del Consiglio superiore di Sanità, Franco Locatelli, che, in un’intervista su La Stampa, ha parlato dell’epidemia di Covid in Italia. Secondo l’esperto “Il sistema di misure differenziate in rapporto ai livelli di rischio ha funzionato” permettendo di abbassare la curva epidemia. Locatelli quindi si dice convinto che “Se trascorreremo in modo assolutamente responsabile le festività, in tre o quattro settimane potremmo scendere a 6-7mila casi al giorno, un numero ... Leggi su tpi (Di domenica 29 novembre 2020), Franco: “Ecco quando usciremo da” “In tre o quattro settimane potremole misure, entro l’usciremo da”: lo dichiara il presidente del Consiglio superiore di Sanità, Franco, che, in un’intervista su La Stampa, ha parlato dell’epidemia diin Italia. Secondo l’esperto “Il sistema di misure differenziate in rapporto ai livelli di rischio ha funzionato” permettendo di abbassare la curva epidemia.quindi si dice convinto che “Se trascorreremo in modo assolutamente responsabile le festività, in tre o quattro settimane potremmo scendere a 6-al, un numero ...

