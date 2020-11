Covid, la situazione va lentamente migliorando: da ieri 20.648 nuovi contagi (non ‘malati’), e 541 vittime (Di domenica 29 novembre 2020) Malgrado i numeri ancora presenti e, tutto sommato alti, non si può non prendere atto che finalmente la curva epidemiologica è in calo. Nelle ultime 24 ore sono stati infatti effettuati 176.934 tamponi, che hanno rivelato altri 20.648 nuovi casi di positivi (non ‘malati’). Inoltre, rivela ancora il bollettino quotidiano del ministero della Salute, attualmente, nel nostro Paese i positivi sono 795.771. La regione maggiormente colpita è sempre la Lombardia con 3.203 casi. Seguono il Veneto (2.617), la Campania (2.022), il Piemonte (2.021), il Lazio (1.993), e l’Emilia Romagna (1.850). Ancora una volta è la Valle d’Aosta l’unica regione in Italia sotto i cento casi (45). Per quel che riguarda le vittime, nelle ultime 24 ore ne sono state registrate altre 541, che porta così a 54.904 i decessi dall’inizio dell’epidemia. Sempre meglio ... Leggi su italiasera (Di domenica 29 novembre 2020) Malgrado i numeri ancora presenti e, tutto sommato alti, non si può non prendere atto che finalmente la curva epidemiologica è in calo. Nelle ultime 24 ore sono stati infatti effettuati 176.934 tamponi, che hanno rivelato altri 20.648casi di positivi (non). Inoltre, rivela ancora il bollettino quotidiano del ministero della Salute, attualmente, nel nostro Paese i positivi sono 795.771. La regione maggiormente colpita è sempre la Lombardia con 3.203 casi. Seguono il Veneto (2.617), la Campania (2.022), il Piemonte (2.021), il Lazio (1.993), e l’Emilia Romagna (1.850). Ancora una volta è la Valle d’Aosta l’unica regione in Italia sotto i cento casi (45). Per quel che riguarda le, nelle ultime 24 ore ne sono state registrate altre 541, che porta così a 54.904 i decessi dall’inizio dell’epidemia. Sempre meglio ...

Milano, 29 nov. (Adnkronos) - Il Covid "deprimerà" il Natale anche dal punto di vista economico. Secondo l'ufficio studi di Confcommercio Milano, Lodi e Monza, ci sarà un calo del 20,3% dei consumi ri ...

Sempre più spesso la comunità scientifica viene interrogata con lo strumento del panel per capire cosa accadrà nel futuro prossimo venturo.

Milano, 29 nov. (Adnkronos) - Il Covid "deprimerà" il Natale anche dal punto di vista economico. Secondo l'ufficio studi di Confcommercio Milano, Lodi e Monza, ci sarà un calo del 20,3% dei consumi ri ...