Covid in Campania, oggi 2.002 contagiati e 36 morti: positivo un solo tampone su dieci (Di domenica 29 novembre 2020) Continua a frenare la corsa del Coronavirus in Campania. Non ingannino i dati: oggi il virus fa registrare 2.002 positivi su 19.063 tamponi effettuati, 707 in meno di ieri con 2.944 tamponi in... Leggi su ilmattino (Di domenica 29 novembre 2020) Continua a frenare la corsa del Coronavirus in. Non ingannino i dati:il virus fa registrare 2.002 positivi su 19.063 tamponi effettuati, 707 in meno di ieri con 2.944 tamponi in...

Tg3web : La Campania, per adesso rimane zona rossa. Anche qui la curva rallenta, ma dall'inizio della pandemia le vittime so… - GrimoldiPaolo : #Covid_19. Le regole delle #zonerosse valgono solo per la #Lombardia? Nella #Campania di #DiMaio e #Fico è tutto co… - Agenzia_Ansa : #Covid, bando dei #medici per la #Campania: rinunciano due su tre. 97 su 156 dicono no. In servizio solo 27, di cui… - irastadilarsson : #CAMPANIA 29/11/2020 Positivi: +2.022 Decessi: +36 Ricoveri: +1 Intensiva: -3 Guariti: +1.583 Testati: +7.645 Tamp… - sergimagugliani : RT @lucarango88: ?? #Campania #Covid_19 #29novembre Si registrano 2.022 nuovi contagi, 36 morti, 1.583 guariti, 19.063 tamponi (incidenza… -

Continua a frenare la corsa del Coronavirus in Campania. Non ingannino i dati: oggi il virus fa registrare 2.002 positivi su 19.063 tamponi effettuati, 707 in meno di ieri con 2.944 tamponi ...