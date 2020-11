Covid, in Campania 2.022 nuovi casi. La percentuale tamponi-positivi scende al 10,6% (Di domenica 29 novembre 2020) Sono 2.022 i nuovi casi di coronavirus emersi nelle ultime 24 ore in Campania dall’analisi di 19.063 tamponi. La percentuale di tamponi positivi sul totale dei tamponi analizzati è pari al 10,6%. Dei 2.022 nuovi positivi, 161 sono i sintomatici e 1.861 sono gli asintomatici. Il totale dei positivi in Campania dall’inizio dell’emergenza sale a 153.693, mentre i tamponi complessivamente analizzati sono 1.571.873. Nel bollettino odierno dell’Unità di crisi della Regione Campania sono inseriti 36 nuovi decessi, 11 dei quali avvenuti nelle ultime 48 ore e 25 deceduti in precedenza ma registrati ieri. Il totale dei deceduti in ... Leggi su ildenaro (Di domenica 29 novembre 2020) Sono 2.022 idi coronavirus emersi nelle ultime 24 ore indall’analisi di 19.063. Ladisul totale deianalizzati è pari al 10,6%. Dei 2.022, 161 sono i sintomatici e 1.861 sono gli asintomatici. Il totale deiindall’inizio dell’emergenza sale a 153.693, mentre icomplessivamente analizzati sono 1.571.873. Nel bollettino odierno dell’Unità di crisi della Regionesono inseriti 36decessi, 11 dei quali avvenuti nelle ultime 48 ore e 25 deceduti in precedenza ma registrati ieri. Il totale dei deceduti in ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid Campania COVID-19, AGGIORNAMENTO - Primo Piano Regione Campania Positivi al coronavirus in Irpinia 89 (569 in 4 giorni), di cui 28 ad Avellino: l’elenco. In Campania: +2.022 e 36 morti

Con questo aggiornamento i morti per coronavirus in Irpinia salgono a 85 negli ultimi 27 giorni, in gran parte presso il Moscati, che dal primo settembre ha registrato 82 decessi, 68 dei quali ...

Campania, i positivi sono 2.022 (su circa 19mila tamponi)

Campania, i positivi sono 2.022 (su circa 19mila tamponi). Il tasso positivi/tamponi è al 10%. I deceduti sono 36 (11 nelle ultime 48 ore).

