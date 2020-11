Covid, in Abruzzo mai così tanti ricoveri, 77 persone in terapia intensiva, ieri altri 757 positivi (Di domenica 29 novembre 2020) L'Aquila - L'Abruzzo raggiunge il record di terapie intensive: sono 77 i pazienti ricoverati in rianimazione. Non erano mai stati così tanti. Fino ad oggi il record risaliva allo scorso 3 aprile, giorno peggiore dell'emergenza primaverile, quando i pazienti in rianimazione erano 76. Solo lo scorso 20 novembre si è arrivati a sfiorare quel valore, con 75 unità. Con i dati odierni, nonostante un calo complessivo del numero dei ricoveri, che passano da 763 a 757 (-6), le terapie intensive salgono dalle 74 di ieri alle 77 di oggi. In particolare, gli attualmente positivi sono 201 in più ed arrivano a quota 17.762: 680 pazienti (-9 rispetto a ieri) sono ricoverati in terapia non intensiva e 77 (+3) in terapia ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di domenica 29 novembre 2020) L'Aquila - L'raggiunge il record di terapie intensive: sono 77 i pazienti ricoverati in rianimazione. Non erano mai stati. Fino ad oggi il record risaliva allo scorso 3 aprile, giorno peggiore dell'emergenza primaverile, quando i pazienti in rianimazione erano 76. Solo lo scorso 20 novembre si è arrivati a sfiorare quel valore, con 75 unità. Con i dati odierni, nonostante un calo complessivo del numero dei, che passano da 763 a 757 (-6), le terapie intensive salgono dalle 74 dialle 77 di oggi. In particolare, gli attualmentesono 201 in più ed arrivano a quota 17.762: 680 pazienti (-9 rispetto a) sono ricoverati innone 77 (+3) in...

abruzzoweb : SCREENING COVID DI MASSA: A L’AQUILA IL PROSSIMO FINE SETTIMANA, 40MILA TAMPONI IN DOTAZIONE - abruzzoweb : COVID: ISS, “CURVA DECRESCE, BUONI SEGNALI DA OSPEDALI, MA NON DOBBIAMO RILASSARCI” - abruzzoweb : COVID: “TUTTA ITALIA ROSSA?”, PAOLUCCI, “REGIONI TORNANO ARANCIONI, MARSILIO NON E’ CREDIBILE” - abruzzoweb : COVID: 34 CASI A PESCARA, ANCORA AL PRIMO POSTO PER CONTAGI, 28 A L’AQUILA, I DATI - abruzzoweb : COVID E MARCIA PER LE LIBERTA’: GIORNATA DI SCONTRI, 60 ARRESTI A LONDRA, LACRIMOGENI E SASSAIOLE A PARIGI -