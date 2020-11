Covid | guariti ancora superiori ai nuovi contagiati Resta alto dato vittime

Leggi su anteprima24

(Di domenica 29 novembre 2020) Tempo di lettura: 1 minutoCaserta – Per il settimo giorno di fila, idalsuperano ipositivi nel Casertano. Dal report giornaliero dell’Asl di Caserta, emerge che sono oltre seicento (619) le persone che nelle ultime 24 ore sono state dichiarate guarite, a fronte di 249; il saldo giornaliero tra i due dati fa dunque calare di quasi 400 unità (378) il computo totale, nel Casertano, delle persone attualmente positive, che sono oggi 14535; un numeromolto elevato, che però va letto tenendo conto che da giorni le curva epidemica è in discesa, e la stessa percentuale quotidiana di tamponi positivi si sta attestando intorno al 10% (oggi all’11,8%), dopo aver toccato quote molto alte, fino anche al 30%. Ilche si mantiene ...