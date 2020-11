Covid, Franco Locatelli: "Con 6-7mila casi al giorno si potranno allentare restrizioni" (Di domenica 29 novembre 2020) "Il sistema di misure differenziate in rapporto ai livelli di rischio ha funzionato", così il presidente del Consiglio superiore di sanità e componente del comitato tecnico scientifico ha parlato dell'attuale situazione della pandemia in Italia. In un'intervista a La Stampa, ha avvertito che tutto ora "dipende da come ci comporteremo". "Se trascorreremo in modo assolutamente responsabile le festività, in tre o quattro settimane - ha aggiunto - potremmo scendere a 6-7mila casi al giorno, un numero che consente di fare contact tracing contribuendo a impedire la propagazione incontrollata del virus" e che permetterebbe il "passaggio da una fase di contenimento a una di mitigazione". (GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE). Leggi su tg24.sky (Di domenica 29 novembre 2020) "Il sistema di misure differenziate in rapporto ai livelli di rischio ha funzionato", così il presidente del Consiglio superiore di sanità e componente del comitato tecnico scientifico ha parlato dell'attuale situazione della pandemia in Italia. In un'intervista a La Stampa, ha avvertito che tutto ora "dipende da come ci comporteremo". "Se trascorreremo in modo assolutamente responsabile le festività, in tre o quattro settimane - ha aggiunto - potremmo scendere a 6-al, un numero che consente di fare contact tracing contribuendo a impedire la propagazione incontrollata del virus" e che permetterebbe il "passaggio da una fase di contenimento a una di mitigazione". (GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE).

