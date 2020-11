Covid, cortisone sì (dopo 72 ore) e niente eparina e integratori: il protocollo Cts per la cura a casa (Di domenica 29 novembre 2020) Sì al cortisone ma solo dopo 72 ore, no a eparina e integratori. Con un protocollo unico e riconosciuto, hanno raccontato i medici nelle scorse settimane, molti pazienti Covid ricoverati si... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 29 novembre 2020) Sì alma solo72 ore, no a. Con ununico e riconosciuto, hanno raccontato i medici nelle scorse settimane, molti pazientiricoverati si...

SefanoMalaguti : RT @maudibi70: @Stefano0323 Solo ieri, dopo 5 mesi, il cts approva uso cortisone come terapia per il covid a domicilio. Morti che potevano… - bellalilli16 : RT @blusewillis: A casa con il Covid senza andare nel panico 'Monitoraggio, cortisone e saturimetro' - _Salvo_74 : RT @blusewillis: A casa con il Covid senza andare nel panico 'Monitoraggio, cortisone e saturimetro' - blusewillis : A casa con il Covid senza andare nel panico 'Monitoraggio, cortisone e saturimetro' - maudibi70 : @Stefano0323 Solo ieri, dopo 5 mesi, il cts approva uso cortisone come terapia per il covid a domicilio. Morti che… -