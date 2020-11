Adnkronos : #Covid, Antonelli: '#Negazionisti? Ne curiamo tanti, poi si scusano' - Failbetter6 : RT @Lanf040264: Il rianimatore Massimo Antonelli (Gemelli) : 'Con 52 mila morti di #COVID19 è intollerabile il dibattito sulle cene di #Nat… - leggoit : #covid, Antonelli (Pol. Gemelli): «#negazionisti? Ne curiamo tanti, poi si scusano» - divorex82 : RT @Adnkronos: #Covid, Antonelli: 'Negazionisti? Ne curiamo tanti, poi si scusano' - OperaFisista : Covid, Antonelli: 'Negazionisti? Ne curiamo tanti, poi si scusano' -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Antonelli

«I negazionisti? Ne abbiamo curati tanti al Gemelli. Una volta fuori, si sono scusati. Professore, le prometto che farò di tutto per aiutarvi». Lo ...Le ultime notizie sul Coronavirus in Italia, i dati e le news dal mondo di oggi, domenica 29 novembre. Nell’ultimo bollettino 26.323 nuovi contagi e 686 morti per Covid nel nostro Paese. In Veneto reg ...