Covid | 3 203 contagi in Lombardia A Bergamo 138 Calano i ricoveri - I dati

Adnkronos : #CovidLombardia, 3.203 contagi e 135 morti: il bollettino - lucarango88 : ??Bollettino #Lombardia #29novembre #Covid_19 Casi Positivi +3.203 (405.862 +0,80%) Deceduti +135 (21.647 +0,63%) G… - lucarango88 : @RegLombardia ??#Lombardia #29novembre #Covid_19 Casi Positivi +3.203 (405.862 +0,80%) Deceduti +135 (21.647 +0,63%… - BreakingItalyNe : RT @Adnkronos: #CovidLombardia, 3.203 contagi e 135 morti: il bollettino - lucarango88 : ?? #Calabria #Covid_19 #29novembre Si registrano 294 casi su 2.320 tamponi, incidenza al 12,7%. Guariti 245 (174 a… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid 203

Il Messaggero

In Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 353.026 soggetti per un totale di tamponi eseguiti 362.488 (allo stesso soggetto possono essere effettuati più test). Le persone risultate positive al ...Covid, ora si abbassa veramente la curva del contagio in Italia: 20.648 nuovi casi e 541 morti. Sono 20.648 i test per il covid risultati positivi nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del min ...