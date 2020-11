Covid, 20.648 nuovi casi e 541 vittime nelle ultime 24 ore (Di domenica 29 novembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Sono 20.648 i nuovi casi di Coronavirus in Italia (ieri 26.323), su un totale di 176.934 tamponi realizzati nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 225.940). E’ quanto emerge dal quotidiano bollettino sull’emergenza Coronavirus, diffuso dal Ministero della Salute e dall’Istituto Superiore della Sanità. I morti, nelle ultime 24 ore, sono stati 541, per un totale di 54.904 vittime da inizio emergenza. Con quelle di oggi diventano 1.585.178 le persone che hanno contratto il Covid da inizio pandemia, e 21.814.575 i tamponi complessivi effettuati. Attualmente i positivi in Italia sono 795.771 (+6.463), 759.139 le persone in isolamento domiciliare. I ricoverati in ospedale con sintomi sono 32.879 (-420), 3.753 (-9) in terapia intensiva. I ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 29 novembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Sono 20.648 idi Coronavirus in Italia (ieri 26.323), su un totale di 176.934 tamponi realizzati24 ore (ieri erano stati 225.940). E’ quanto emerge dal quotidiano bollettino sull’emergenza Coronavirus, diffuso dal Ministero della Salute e dall’Istituto Superiore della Sanità. I morti,24 ore, sono stati 541, per un totale di 54.904da inizio emergenza. Con quelle di oggi diventano 1.585.178 le persone che hanno contratto ilda inizio pandemia, e 21.814.575 i tamponi complessivi effettuati. Attualmente i positivi in Italia sono 795.771 (+6.463), 759.139 le persone in isolamento domiciliare. I ricoverati in ospedale con sintomi sono 32.879 (-420), 3.753 (-9) in terapia intensiva. I ...

