Covid-19, in Italia 26.323 nuovi contagi: i dati regione per regione (Di domenica 29 novembre 2020) L'ultimo bollettino del ministero della Salute ha registrato 225.940 tamponi analizzati. Il rapporto positivi su test effettuati è all'11,6%. Secondo il monitoraggio ministero della Salute-Iss, l'indice di contagio Rt è sceso a 1.08 nella settimana 16-22 novembre, contro l'1.18 della settimana precedente. Da Nord a Sud, la situazione dell'epidemia nel nostro Paese

