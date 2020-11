Covid-19 | il sindaco Buonanno racconta la sua esperienza | “Ho sentito la pelle bruciare”

Leggi su anteprima24

(Di domenica 29 novembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiMoiano (Bn) – Sono parole che escono dal cuore, parole che mostrano la sofferenza, il dolore e la speranza. Parole che solo chi ha vissuto l’di questo tipo può mettere su carta. Ildi Moiano, Giacomolo sa bene, e ha voluto affidare ad un lungo post sulla pagina social del comune sannita la sua personalissimadi lotta contro il-19. “Holabruciare. Per undici giorni, ininterrottamente, con la temperatura a 40.Ho trascorso settimane svuotato di ogni forza, giornate intere con la testa immersa in un casco.Senza vedere e sentire, immerso nel vortice dell’ossigeno.Era lui, un ammasso di plastica e circuiti, il mio legame con la vita, lui erano i miei polmoni.Sono stato solo con me stesso, ...