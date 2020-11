Covid-19 | il Sannio piange ancora | muore 46enne della provincia

Leggi su anteprima24

(Di domenica 29 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSan Martino Sannita (Bn) – Il-19 fa una nuova vittima nel, questa volta are per la perdita di un cittadino è il comune di San Martino Sannita, guidato dal sindaco Angelo Ciampi. E’ stato il sindaco a dare il triste annuncio alla comunità tramite un messaggio sui social: “Iluccide! San Martino! Sebastiano a soli 46 anni è volato via con lo stile e la sobrietà che gli erano propri. Hai combattuto, hai sofferto ma l’essere invisibile ha avuto la meglio. Canterai con gli angeli proprio come ti piaceva fare con le persone“, queste le parole del primo cittadino. L'articolo proviene da Anteprima24.it.