Covid-19, ecco il piano per la gestione dei vaccini in Italia: spunta il “passaporto vaccinale” (Di domenica 29 novembre 2020) Come riportato quest’oggi dall’edizione odierna de La Repubblica, il 2 Dicembre il ministro Roberto Speranza presenterà al Parlamento il cosiddetto piano Strategico per la vaccinazione Anti Covid. Il documento conterrà tutte i livelli necessari di cui una corretta vaccinazione della popolazione deve tener conto. Ad esempio, si apprende nel piano Strategico, che i primi ad L'articolo Leggi su dailynews24 (Di domenica 29 novembre 2020) Come riportato quest’oggi dall’edizione odierna de La Repubblica, il 2 Dicembre il ministro Roberto Speranza presenterà al Parlamento il cosiddettoStrategico per la vaccinazione Anti. Il documento conterrà tutte i livelli necessari di cui una corretta vaccinazione della popolazione deve tener conto. Ad esempio, si apprende nelStrategico, che i primi ad L'articolo

ricpuglisi : Ecco il livello a cui sono arrivati i #FacciamoRete sul Covid. - sole24ore : Covid-19, il 40% dei morti in Lombardia. Ecco cinque numeri (in percentuale) per incominciare a capire… - RobertoBurioni : Per chi l'ha persa e ha voglia di ascoltarla, ecco la mia spiegazione dei test diagnostici per COVID-19 ieri sera a… - globalistIT : - kindpanda_ : @marilisa9597 Io penso che se non ci fosse stato il covid probabilmente non ci avrebbero fatto imparare tutte quest… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid ecco Medici, addetti alle pulizie e dipendenti pubblici: i lavoratori più colpiti dal Covid Sky Tg24 "La curva potrebbe risalire..." Ecco lo scenario sui numeri

Perché la curva può risalire La Lombardia, primo epicentro italiano della pandemia di coronavirus, è tornata a respirare dopo settimane complicate. Da zona rossa la regione è retrocessa in zona ...

Incoronato il vincitore di Tu sì que vales 2020: è un italiano

Il 28 novembre è andata in onda in diretta la finalissima di Tu sì que vales 2020. A condurre Belen Rodriguez affiancata da Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni. In studio erano presenti tutti i giu ...

Perché la curva può risalire La Lombardia, primo epicentro italiano della pandemia di coronavirus, è tornata a respirare dopo settimane complicate. Da zona rossa la regione è retrocessa in zona ...Il 28 novembre è andata in onda in diretta la finalissima di Tu sì que vales 2020. A condurre Belen Rodriguez affiancata da Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni. In studio erano presenti tutti i giu ...