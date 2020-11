Covid 19 | 226 milioni di euro spesi dall’Ue per il farmaco Remdesivir sconsigliato dall’Oms “L’Italia l’ha acquistato per 51 milioni”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 29 novembre 2020) Come siamo arrivati a pagare a peso d’oro unla cui efficacia non è stata provata. È la storia delsviluppato dall’azienda americana Gilead Sciences con ingenti fondi pubblici per combattere l’Ebola e a giugno messo in commercio – dopo l’approvazione “condizionata” dell’Agenziapea del– come primo antivirale contro il19. Il 20 novembre, l’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) è arrivata a sconsigliarne l’uso nei pazienti ospedalizzati sulla base dei risultati dello studio Solidarity – il più ampio pubblicato sulfinora – perché: “Nessun effetto rilevante è stato registrato sia per quanto riguarda la mortalità, sia per la durata della permanenza in ospedale” mentre “sono allo studio danni epatici e renali” ha ...