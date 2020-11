Cosenza-Salernitana, al Marulla due squadre in cerca di conferme (Di domenica 29 novembre 2020) Si gioca stasera Cosenza–Salernitana valevole per la 9a giornata di Serie B. Entrambe le squadre sono forti del successo ottenuto nell’ultimo turno di campionato. I campani cercheranno di consolidare il primato ma il Cosenza darà tutto per impedire che ciò accada. Cosenza, un osso duro per tutti Il Cosenza occupa il tredicesimo posto in classifica, con 8 punti in 8 giornate frutto di una vittoria, cinque pareggi e due sconfitte. Non inganni la media punti di un punto a partita. La squadra di Occhiuzzi dopo un avvio all’insegna della concretezza, conquistando cinque pareggi consecutivi, ha vinto nell’ultimo turno contro la corazzata Frosinone. Il lavoro del tecnico cosentino è apprezzabile sotto tutti i punti di vista. Da quando siede sulla panchina rossoblu, il ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 29 novembre 2020) Si gioca staseravalevole per la 9a giornata di Serie B. Entrambe lesono forti del successo ottenuto nell’ultimo turno di campionato. I campani cercheranno di consolidare il primato ma ildarà tutto per impedire che ciò accada., un osso duro per tutti Iloccupa il tredicesimo posto in classifica, con 8 punti in 8 giornate frutto di una vittoria, cinque pareggi e due sconfitte. Non inganni la media punti di un punto a partita. La squadra di Occhiuzzi dopo un avvio all’insegna della concretezza, conquistando cinque pareggi consecutivi, ha vinto nell’ultimo turno contro la corazzata Frosinone. Il lavoro del tecnico cosentino è apprezzabile sotto tutti i punti di vista. Da quando siede sulla panchina rossoblu, il ...

