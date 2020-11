"Cosa mi sto portando dietro". Iva Zanicchi, il mostro-coronavirus: le gravi conseguenze dopo la guarigione (Di domenica 29 novembre 2020) Da poco, Iva Zanicchi ha sconfitto il coronavirus. Una battaglia dura, che le è costata anche un ricovero per una serie di complicazioni. Battaglia vinta ma di cui porta ancora gli strascichi. E lo spiega chiaro e tondo con quanto detto a TvMia: "Ancora porto addosso gli strascichi della polmonite che mi ha provocato. Ora che sono a casa sto prendendo tutte le medicine che mi hanno prescritto i medici perché non è che sia tutto rose e fiori", sottolinea Iva Zanicchi. Insomma, negativa. Ma il coronavirus, come è noto, si fa sentire anche a distanza di giorni, settimane, mesi dalla guarigione. Ed è proprio quello che sta accadendo alla mitica Iva. Per inciso, nei giorni scorsi aveva confermato anche a Detto Fatto di Bianca Guaccero che, dopo essere stata dimessa ed essere tornata a casa, ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 29 novembre 2020) Da poco, Ivaha sconfitto il. Una battaglia dura, che le è costata anche un ricovero per una serie di complicazioni. Battaglia vinta ma di cui porta ancora gli strascichi. E lo spiega chiaro e tondo con quanto detto a TvMia: "Ancora porto addosso gli strascichi della polmonite che mi ha provocato. Ora che sono a casa sto prendendo tutte le medicine che mi hanno prescritto i medici perché non è che sia tutto rose e fiori", sottolinea Iva. Insomma, negativa. Ma il, come è noto, si fa sentire anche a distanza di giorni, settimane, mesi dalla. Ed è proprio quello che sta accadendo alla mitica Iva. Per inciso, nei giorni scorsi aveva confermato anche a Detto Fatto di Bianca Guaccero che,essere stata dimessa ed essere tornata a casa, ...

Ultime Notizie dalla rete : Cosa sto Sanità, Longo: “So in cosa sto mettendo le mani, mai avuto incarichi facili” calabriadirettanews Atalanta-Verona, Gasperini: «Partita dai due volti, abbiamo pagato la stanchezza»

"Siamo stati la vera Atalanta fino al rigore, poi ci siamo disuniti. Il Verona non era mai entrato in area un po' di stanchezza l'abbiamo pagata". Così Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta d ...

L’avanzata mortale del Covid tra gli Yanomami del Brasile è dilagante e sottostimata

Xawara – il cammino mortale del Covid-19 e la negligenza del governo nel territorio yanomami. È questo il titolo di un nuovo, clamoroso rapporto appena diffuso che denuncia la crisi umanitaria in rapi ...

