Corsini Assessore Trasporti Emilia Romagna | Turni a scuola per rientrare in aula in sicurezza

Leggi su orizzontescuola

(Di domenica 29 novembre 2020) Torna a prendere piede l'ipotesi di organizzare iper consentire ai ragazzi di avere una didattica in presenza in tutta. Sebbene le scuole non siano fonte di contagio, resta il problema di come raggiungerle evitando gli affollamenti sui mezzi di trasporto. L'articolo .