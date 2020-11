Coronavirus, ultime notizie dal mondo. Croazia, premier in isolamento: la moglie è positiva (Di domenica 29 novembre 2020) Coronavirus, ultime notizie dal mondo: tutte le news in tempo reale Coronavirus, ultime notizie DAL mondo – Sono oltre 62 milioni i casi di Coronavirus accertati finora nel mondo, a fronte di più di 1 milione di morti. Qui le ultime notizie sul Covid in Italia. Di seguito le notizie dal mondo sul Coronavirus di oggi, domenica 29 novembre 2020, aggiornate in tempo reale. ? Ore 07,00 – Croazia, premier in isolamento: la moglie è positiva – Il premier croato Andrej Plenkovic è stato costretto a mettersi in isolamento dopo ... Leggi su tpi (Di domenica 29 novembre 2020)dal: tutte le news in tempo realeDAL– Sono oltre 62 milioni i casi diaccertati finora nel, a fronte di più di 1 milione di morti. Qui lesul Covid in Italia. Di seguito ledalsuldi oggi, domenica 29 novembre 2020, aggiornate in tempo reale. ? Ore 07,00 –in: la– Ilcroato Andrej Plenkovic è stato costretto a mettersi indopo ...

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus ultime Coronavirus, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo sul Covid-19 Corriere della Sera Coronavirus, curva stabile. Resta alto l'impatto sugli ospedali. I casi di Foligno e Gualdo Cattaneo

PERUGIA - Continua a frenare la curva del contagio in Umbria pur con casi giornalieri che restano consistenti. Ieri 348 nuovi casi, 300 circa in media nell’ultima settimana in ...

Covid, Franzoso muore a 48 anni: con i Giants fu campione d’Italia

E’ morto Ciro Franzoso, 48 anni, di Alessandria, giocatore e poi allenatore di football americano. Stava lottando da qualche giorno contro il Covid-19. Nella città piemontese era stato giocatore dei K ...

