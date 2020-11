Coronavirus registrato nuovo calo: primo week end di riaperture. Il bollettino (Di domenica 29 novembre 2020) Si registra un nuovo calo di contagi da Coronavirus, i dati riportati sul bollettino del 29 novembre segnano cifre sotto i 25mila casi. Si riaccende la speranza dunque di vedere più Regioni in zona gialla prima di Natale. Intanto primo week-end di semi-libertà per Piemonte e Lombardia, che hanno visto la riapertura dei negozi. Il bollettino del 29 novembre Nelle ultime 24 ore sono 20.648 le persone che hanno contratto il Coronavirus; il dato è stato registrato su 176.934 tamponi (moti meno rispetto ai 225.940 di sabato). Sono 3.753 i ricoveri in terapia intensiva (-9) e 32.879 i ricoveri ordinari (-420). I guariti del giorno sono 13.642 per un totale di 734.503 dall’inizio dell’epidemia. I decessi restano ancora alti, oggi se ne ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 29 novembre 2020) Si registra undi contagi da, i dati riportati suldel 29 novembre segnano cifre sotto i 25mila casi. Si riaccende la speranza dunque di vedere più Regioni in zona gialla prima di Natale. Intanto-end di semi-libertà per Piemonte e Lombardia, che hanno visto la riapertura dei negozi. Ildel 29 novembre Nelle ultime 24 ore sono 20.648 le persone che hanno contratto il; il dato è statosu 176.934 tamponi (moti meno rispetto ai 225.940 di sabato). Sono 3.753 i ricoveri in terapia intensiva (-9) e 32.879 i ricoveri ordinari (-420). I guariti del giorno sono 13.642 per un totale di 734.503 dall’inizio dell’epidemia. I decessi restano ancora alti, oggi se ne ...

