Coronavirus, oggi nel Lazio 1.993 nuovi casi. D'Amato: 'Miglior dato nel mese di Novembre' (Di domenica 29 novembre 2020) oggi nel Lazio su quasi 23mila tamponi effettuati si registrano 1.993 casi positivi, 19 decessi e sale a 1.524 il numero dei guariti. Coronavirus nel Lazio, la situazione nelle Asl Nella Asl Roma 1 sono 420 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Sei sono ricoveri. Si registrano tre decessi di 84, 94 e 94 anni con patologie. Nella Asl Roma 2 sono 518 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Duecentoquarantacinque sono i casi su segnalazione del medico di medicina generale. Si registra un decesso di 78 anni con patologie. Nella Asl Roma 3 sono 216 i casi nelle ultime 24h.

